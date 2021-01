Arezzo, Stellone è il nuovo allenatore (Di lunedì 18 gennaio 2021) Arezzo - Tramite una nota apparsa sul proprio sito ufficiale l' Arezzo ha annunciato "che Roberto Stellone ha firmato con il Cavallino ed è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Roberto Stellone, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 gennaio 2021)- Tramite una nota apparsa sul proprio sito ufficiale l'ha annunciato "che Robertoha firmato con il Cavallino ed è ildella Prima Squadra. Roberto, ...

TUTTOB1 : UFFICIALE - Ascoli, l'ex Stellone riparte dall'Arezzo - sportli26181512 : Arezzo, Stellone è il nuovo allenatore: Terzo tecnico per gli amaranto in questa stagione - MCalcioNews : #Arezzo, #Stellone: 'Qua perché ho voglia di allenare. Non è un'impresa impossibile' - DiMarzio : #Arezzo | #Stellone è il nuovo allenatore: è ufficiale - calciotoscano : #SerieC: novità sulla panchina dell’Arezzo -