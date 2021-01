Arcuri e gli altri 300 commissari, chi sono e quanto ci costano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Martina Piumatti In Italia i commissari straordinari di governo sono 300, a cui si aggiungono i 10mila di nomina locale. Costo annuo: un miliardo di euro. Ecco chi sono Dal Mose ai mondiali di sci, dai comuni sciolti alle aziende in crisi, dai terremoti al degrado sociale, alle fognature, fino all’emergenza Covid. In Italia c’è un commissario per tutto. Quelli straordinari sono 300, a cui se ne aggiungono altri 10mila locali. Costo annuo per lo Stato: un miliardo di euro. La “carica” dei 32 Arcuri nominati dal governo In base ai dati delle presidenza del Consiglio dei ministri i commissari straordinari del governo italiano sono 32. Quattro sono stati nominati ai sensi della legge n. 400 del 23 agosto ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Martina Piumatti In Italia istraordinari di governo300, a cui si aggiungono i 10mila di nomina locale. Costo annuo: un miliardo di euro. Ecco chiDal Mose ai mondiali di sci, dai comuni sciolti alle aziende in crisi, dai terremoti al degrado sociale, alle fognature, fino all’emergenza Covid. In Italia c’è uno per tutto. Quelli straordinari300, a cui se ne aggiungono10mila locali. Costo annuo per lo Stato: un miliardo di euro. La “carica” dei 32nominati dal governo In base ai dati delle presidenza del Consiglio dei ministri istraordinari del governo italiano32. Quattrostati nominati ai sensi della legge n. 400 del 23 agosto ...

