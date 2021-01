Arbitri Coppa Italia: ecco i direttori di gara per Lazio-Parma e Roma-Spezia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Designati gli Arbitri che dirigeranno le sfide valide per gli ottavi di Coppa Italia tra Lazio-Parma e Roma-Spezia L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha reso note le designazioni relative agli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021: Roma – Spezia Martedì 19/01 h.21.15 GHERSINI PRENNA – LOMBARDI IV: PASQUA VAR: GUIDA AVAR: DI VUOLO Lazio – Parma Giovedì 21/01 h. 21.15 AYROLDI DE MEO – RASPOLLINI IV: SACCHI VAR: BANTI AVAR: LIBERTI Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Designati gliche dirigeranno le sfide valide per gli ottavi ditraL’Associazionena(AIA) della Federazionena Giuoco Calcio (FIGC) ha reso note le designazioni relative agli ottavi di finale della2020/2021:Martedì 19/01 h.21.15 GHERSINI PRENNA – LOMBARDI IV: PASQUA VAR: GUIDA AVAR: DI VUOLOGiovedì 21/01 h. 21.15 AYROLDI DE MEO – RASPOLLINI IV: SACCHI VAR: BANTI AVAR: LIBERTI Leggi su Calcionews24.com

La designazione arbitrale per gli ottavi di finale di Coppa Italia ha assegnato la gara Lazio-Parma al signor Giovanni Ayrold ...

La gara Lazio-Parma, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia ed in programma giovedì 21 gennaio 2021 alle ore 21:15 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretta dal signor Giovanni Ayroldi (sez.