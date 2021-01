Antonello Giannelli: “Ritorno a scuola? Percentuale inferiore al 50%" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un Ritorno tra i banchi al di sotto delle aspettative. La Percentuale deglistudenti delle superiori rientrati a scuola in Lazio, Molise, Piemonte ed Emilia-Romagna - che si aggiungono a quelli di Toscana, Trento, Valle d’Aosta eAbruzzo - non è arrivata alla soglia limite del 50% fissata dall’ultimo Dpcm.Diverse le proteste che hanno segnato la mattinata di oggi, proteste di ragazzie comitati che chiedono una riapertura in sicurezza. “In molte realtà la Percentuale è stata ben più bassa. Manifestazioni e proteste sono segno di preoccupazione e inquietudine negli studenti e nelle famiglie e noi dobbiamo aiutare a superarle”, commenta parlando con HuffPost Antonello Giannelli, il presidente dell’Anp, l’associazione nazionale presidi. Il rientro a scuola è “un fatto ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Untra i banchi al di sotto delle aspettative. Ladeglistudenti delle superiori rientrati ain Lazio, Molise, Piemonte ed Emilia-Romagna - che si aggiungono a quelli di Toscana, Trento, Valle d’Aosta eAbruzzo - non è arrivata alla soglia limite del 50% fissata dall’ultimo Dpcm.Diverse le proteste che hanno segnato la mattinata di oggi, proteste di ragazzie comitati che chiedono una riapertura in sicurezza. “In molte realtà laè stata ben più bassa. Manifestazioni e proteste sono segno di preoccupazione e inquietudine negli studenti e nelle famiglie e noi dobbiamo aiutare a superarle”, commenta parlando con HuffPost, il presidente dell’Anp, l’associazione nazionale presidi. Il rientro aè “un fatto ...

Per il presidente dell'associazione presidi serve uno sforzo in più sulla sicurezza. "Non si può andare a scuola come si va al supermercato" ...

Da questa mattina in Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte e Molise riprenderanno parzialmente le lezioni in presenza . Anche l’Associazione dei presidi è soddisfatta: "Buona notizia, ora smettiamola con le ...

