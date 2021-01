Anticipazioni Report puntata del 18 gennaio 2021: cosa vedremo stasera in tv, tutte le inchieste (Di lunedì 18 gennaio 2021) Anticipazioni Report puntata del 18 gennaio 2021, torna l’appuntamento con le inchieste di Rai 3. L’appuntamento è per oggi lunedì 18 gennaio 2021 in prima serata. Scopriamo insieme qualche anticipazione. Anticipazioni Report puntata del 18 gennaio 2021: ecco cosa vedremo stasera in tv, le inchieste Questa sera si parte con “La transizione” di Michele Buono e con la collaborazione di Edoardo Garibaldi e Filippo Proietti. L’età della pietra non è finita perché mancavano le pietre e la transizione energetica dal fossile alle rinnovabili con la conseguente de carbonizzazione è una necessità ambientare e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 gennaio 2021)del 18, torna l’appuntamento con ledi Rai 3. L’appuntamento è per oggi lunedì 18in prima serata. Scopriamo insieme qualche anticipazione.del 18: eccoin tv, leQuesta sera si parte con “La transizione” di Michele Buono e con la collaborazione di Edoardo Garibaldi e Filippo Proietti. L’età della pietra non è finita perché mancavano le pietre e la transizione energetica dal fossile alle rinnovabili con la conseguente de carbonizzazione è una necessità ambientare e ...

