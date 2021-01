Anticipazioni americane Beautiful | Hope nasconde la verità a Brooke

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Ledimostranoancora incredula alla rivelazione fatta da Liam e per questo non ancora in grado di svelare alla madre quello che lui e Steffy hanno fatto.è un molto preoccupata per la figlia in quanto si è accorta che le stando qualcosa, ma la giovane riesce in qualche modo a depistare la madre. Le avrà davvero creduto? Puntate: l’ansia diNel soggiorno diè in silenzio seduta sul divano che beve un caffè. Arriva la Logan che le dice: ” Mi sembri esausta” e inizia a tessere le lodi per l’ ottimo lavoro che lei e Liam stanno facendo crescendo Beth e Douglas. Rincara la dose dicendo che loro, stanno dando al ...