Andrea Zenga: chi è, età, che lavoro fa, chi sono i genitori, fidanzata, Grande Fratello Vip, Instagram (Di lunedì 18 gennaio 2021) Grande Fratello Vip 5, tutto pronto per un'altra imperdibile puntata in onda questa sera, lunedì 18 gennaio 2021. Appuntamento da non perdere a partire dalle 21:30. In quest'articolo informazioni e curiosità sul concorrente Andrea Zenga. Andrea Zenga: chi è, età, lavoro, fidanzata, Grande Fratello Vip Andrea Zenga è nato il 16 settembre del 1993 ed è il figlio di Walter Zenga, ex portiere della nazionale e dell'Inter, e Roberta Termali, nota conduttrice televisiva. Andrea ha una Grande passione per il calcio e ha deciso di dedicarsi anima e corpo anche lui, come il padre, al ruolo di portiere. Lavora anche come modello per diversi ...

