Andrea Roncato sull'ex moglie Stefania Orlando: "Aveva un altro" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Andrea Roncato, attore italiano classe 1947, torna a parlare del matrimonio con Stefania Orlando, concorrente del Grande Fratello VIP. Dopo molti anni dal divorzio, avvenuto nel 1999, Roncato è stato invitato al programma Live – Non è la D'Urso, per chiarire le motivazioni della separazione e del raffreddamento dei rapporti con l'ex moglie. Stefania Orlando e Andrea Roncato Stefania Orlando, prima di entrare nella casa del GF VIP, ha rilasciato una lunga intervista sul settimanale Chi. Tra i molti argomenti, la Orlando torna a parlare dell'ex marito, Andrea Roncato: "Non posso attribuire ad Andrea la colpa di ...

