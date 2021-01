Andrea Roncato sulla fine del matrimonio con Stefania Orlando: «Mi ha lasciato perché aveva un altro» – Video (Di lunedì 18 gennaio 2021) Live “C’erano dei problemi perché lei aveva un altro“. A parlare è Andrea Roncato, ex marito di Stefania Orlando. Intervenuto ieri sera a Live – Non è la D’Urso, l’attore ha infatti portato alla luce quella che, a suo dire, è stata la causa scatenante della fine del suo matrimonio con la concorrente del Grande Fratello Vip. Una notizia, mai trapelata finora, sulla quale Barbara D’Urso ha cercato di indagare. In risposta ad un’intervista rilasciata a Chi, dove Stefania aveva dichiarato di non aver più rapporti con Roncato per via della gelosia della seconda moglie dell’uomo, Nicole Moscariello, il diretto interessato ha chiarito questo aspetto, respingendo ogni ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Live “C’erano dei problemileiun“. A parlare è, ex marito di. Intervenuto ieri sera a Live – Non è la D’Urso, l’attore ha infatti portato alla luce quella che, a suo dire, è stata la causa scatenante delladel suocon la concorrente del Grande Fratello Vip. Una notizia, mai trapelata finora,quale Barbara D’Urso ha cercato di indagare. In risposta ad un’intervista rilasciata a Chi, dovedichiarato di non aver più rapporti conper via della gelosia della seconda moglie dell’uomo, Nicole Moscariello, il diretto interessato ha chiarito questo aspetto, respingendo ogni ...

A Live - Non è la d'Urso, Andrea Roncato ha raccontato la sua verità sulla fine del matrimonio con Stefania Orlando, concorrente del Gf Vip.

Ospite di Live non è la D’Urso Andrea Roncato ex marito di Stefania Orlando, i due sono stati sposati nel periodo di massima notorietà d’entrambi, nel decennio degli anni ’80. La gieffina ha ...

