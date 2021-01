Andrea Roncato: "Stefania Orlando mi lasciò perchè aveva un altro" (Di martedì 19 gennaio 2021) Andrea Roncato ha raccontato a Live - Non è la D'Urso la fine del suo matrimonio con Stefania Orlando rivelando che la gieffina si era innamorata di un altro uomo. Andrea Roncato è stato ospite del Live - Non è la D'Urso dove ha raccontato la fine del matrimonio con Stefania Orlando rivelando che l'ex moglie si era innamorato di un altro uomo. L'attore nel 2014 a Verissimo raccontò che il suo matrimonio era finito per i suoi tradimenti e l'uso della droga. Andrea Roncato è andato da Barbara D'Urso per raccontare la sua versione sulla fine del matrimonio con Stefania Orlando, un'intervista senza contraddittorio perché la conduttrice televisiva è ancora ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 gennaio 2021)ha raccontato a Live - Non è la D'Urso la fine del suo matrimonio conrivelando che la gieffina si era innamorata di unuomo.è stato ospite del Live - Non è la D'Urso dove ha raccontato la fine del matrimonio conrivelando che l'ex moglie si era innamorato di unuomo. L'attore nel 2014 a Verissimo raccontò che il suo matrimonio era finito per i suoi tradimenti e l'uso della droga.è andato da Barbara D'Urso per raccontare la sua versione sulla fine del matrimonio con, un'intervista senza contraddittorio perché la conduttrice televisiva è ancora ...

viss_ale : RT @fraversion: Andrea Roncato si è dimenticato un “piccolo” dettaglio ieri a Live Non è la D’Urso. Cose che lui ha già raccontato diverse… - zazoomblog : GF VIP Stefania Orlando risponde al suo ex Andrea Roncato e scoppia in lacrime - #Stefania #Orlando #risponde… - violaaa1981 : RT @ilMenestrelloh: Ma chi è Andrea Roncato? Al massimo l’ex marito della nostra regina serpeverde STEFANIA ORLANDO ?? ?? #gfvip - stefyorlandobot : RT @ToniaPeluso: Andrea Roncato non invitato al matrimonio di Stefania come una De Grenet qualunque #GfVip - GFvip5sondaggi : RT @sdcsroberts: ma chi cazzo è andrea roncato? oltre ad essere l’ex di stefania orlando #tzvip -