Andrea Roncato al veleno su Stefania Orlando: "Aveva un amante" (Di lunedì 18 gennaio 2021) La bomba di Andrea Roncato su Stefania Orlando, tra le favorite per la vittoria al Grande Fratello Vip su Canale 5. Ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, il comico bolognese rompe il silenzio sulla sua ex moglie, non risparmiandole stoccate velenose. "Due anni è durato il matrimonio, poi ha preso e se n'è andata. Io avendo le spalle larghe ho sempre fatto finta di niente. Ho sempre fatto il superiore a questa cosa. Anche se alla fine poteva anche bruciarmi questa storia". "Mi ha lasciato lei certo – prosegue Roncato davanti a una D'Urso stupita -. Dice per dei problemi? Certo che c'erano dei problemi, perché lei Aveva un altro, quindi un grosso problema. Vabbè, però fa niente. Aveva un altro lei, non c'è niente di male dai. Uno si può ...

