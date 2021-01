America' s Cup | l' imbarcazione American Magic si ribalta per una manovra errata

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Paura nell'ultima prova del secondo Round Robin della Prada Cup ad Auckland in Nuova Zelanda. L'si rovescia in condizioni di vento forte dopo il giro dell'ultima boa prima ...

Corriere : Riscatto Luna Rossa: vince la seconda regata contro American Magic. Conquistato il primo punto - Kataklinsmann : @AndreaInterNews Ma come Guido Meda all’America’s Cup? Ma perché? - andreapressenda : Speciale America's Cup su Zwebtv ( - cristia_urbano : RT @pisto_gol: Arrigo Sacchi alla Domenica Sportiva, Sandro Piccinini al Club di Sky, Guido Meda all’America’s Cup : lo sport di Mediaset,… - miagmarsuren : RT @pisto_gol: Arrigo Sacchi alla Domenica Sportiva, Sandro Piccinini al Club di Sky, Guido Meda all’America’s Cup : lo sport di Mediaset,… -

Ultime Notizie dalla rete : America Cup

Dopo l'incidente di sabato notte nella regata con Luna Rossa è arrivato l'annuncio del forfait: tornerà in acqua direttamente per le semifinali della Prada ...Paura nell'ultima prova del secondo Round Robin della Prada Cup ad Auckland in Nuova Zelanda. L'imbarcazione American Magic si rovescia in condizioni di vento forte dopo il giro dell'ultima boa prima ...