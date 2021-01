America’s cup | American Magic si ritira dai round robin

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 18 gennaio 2021)salterà i prossimi duee tornerà in acqua direttamente per le semifinali della Prada Cup. Lo ha annunciato in una conferenza stampa lo skipper Terry Hutchinson. Sono le conseguenze dell`incidente occorso allo yacht Patriot durante la regata con Luna Rossa di sabato notte., che aveva perso le sue prime tre regate, stava per ottenere la prima vittoria quando, al passaggio dell`ultimo cancello contro Luna Rossa, la barca si è ribaltata. "Patriot stava accelerando mentre eravamo in cerca della nuova rotta ed eravamo a circa 47 nodi - ha spiegato Hutchinson -. Quando la barca precipita sulla sua chiglia le conseguenze non sono gravi, ma siamo caduti sul fianco, sul pannello piatto tra gli elementi della struttura. Come mai? Forse abbiamo a che fare ...