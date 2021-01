Amazfit Bip U Pro, in vendita in Italia il nuovo smartwatch cinese da 70 euro (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’Amazfit Bip U Pro sbarca ufficialmente in Italia ed arriva a distanza di poche settimane dall’approdo sul mercato di un altro smartwatch, il Bip U, annunciato a dicembre. La nuova variante risulta ancora più potente e ricca di caratteristiche, supportata sempre da un prezzo di vendita molto interessante, 69,90 euro. Lo smartwatch è in grado di offrire quanto di più necessario per tenere sempre sotto controllo la propria condizione fisica, non solo mentre si sta svolgendo una sessione di allenamento ma anche per monitorare costantemente i parametri vitali più importanti nel corso di una classica giornata. Il nuovo wearable della casa cinese è stato reso disponibile in tre colorazioni: nero, rosa e verde ed è caratterizzato dalla presenza di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’Bip U Pro sbarca ufficialmente ined arriva a distanza di poche settimane dall’approdo sul mercato di un altro, il Bip U, annunciato a dicembre. La nuova variante risulta ancora più potente e ricca di caratteristiche, supportata sempre da un prezzo dimolto interessante, 69,90. Loè in grado di offrire quanto di più necessario per tenere sempre sotto controllo la propria condizione fisica, non solo mentre si sta svolgendo una sessione di allenamento ma anche per monitorare costantemente i parametri vitali più importanti nel corso di una classica giornata. Ilwearable della casaè stato reso disponibile in tre colorazioni: nero, rosa e verde ed è caratterizzato dalla presenza di un ...

GiuseppeGoglio : RT @news_wear: Scommettere su Amazfit Bip U Pro costa poco #Amazfit #AmazfitItalia #BipUPro #smartwatch #wearable #WeArnews - CeotechI : RT @CeotechI: Amazfit annuncia la disponibilità in Italia del suo nuovissimo Amazfit Bip U Pro... - #amazfit #amazfitbip #amazfitbipu #amaz… - infoitscienza : Amazfit Bip U Pro arriva in Italia dal 15 gennaio a 69,90 euro - infoitscienza : Amazfit Bip U Pro: lo smartwatch è ufficiale in Italia e costa 70 euro - infoitscienza : Amazfit Bip U Pro sbarca finalmente in Italia a 69,90 euro -