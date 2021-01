Alla guida senza patente travolge moglie e marito. Lui muore, lei gravissima (Di lunedì 18 gennaio 2021) Cristina Bassi Il figlio: "Mi avete rovinato la vita, vi troverò". Il pirata, uno straniero regolare, si costituisce Ha travolto con la propria auto, saltando lo «stop» all'incrocio e a forte velocità, un'altra macchina su cui viaggiava una coppia di 60enni. Poi è fuggito senza prestare soccorso, lasciando sulla strada un morto e un ferito grave. «Mi avete rovinato la vita, ma state tranquilli che vi troverò», ha scritto sui social subito dopo l'incidente il figlio dei coniugi coinvolti. Il pirata della strada si è infine costituito. L'incidente mortale si è verificato sabato intorno alle 22.30 a Corsico, non lontano da Milano. In via Piave una Bmw che veniva da via Vittorio Veneto ha attraversato l'incrocio senza rispettare lo «stop» e a velocità elevata ha investito una Fiat 600 con Alla guida una ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Cristina Bassi Il figlio: "Mi avete rovinato la vita, vi troverò". Il pirata, uno straniero regolare, si costituisce Ha travolto con la propria auto, saltando lo «stop» all'incrocio e a forte velocità, un'altra macchina su cui viaggiava una coppia di 60enni. Poi è fuggitoprestare soccorso, lasciando sulla strada un morto e un ferito grave. «Mi avete rovinato la vita, ma state tranquilli che vi troverò», ha scritto sui social subito dopo l'incidente il figlio dei coniugi coinvolti. Il pirata della strada si è infine costituito. L'incidente mortale si è verificato sabato intorno alle 22.30 a Corsico, non lontano da Milano. In via Piave una Bmw che veniva da via Vittorio Veneto ha attraversato l'incrociorispettare lo «stop» e a velocità elevata ha investito una Fiat 600 conuna ...

HuffPostItalia : Per la prima volta una donna alla guida della borsa di Parigi - matteosalvinimi : #Salvini: ne discuteremo con gli alleati, ma tra coloro che ho incontrato mi è piaciuto molto Guido Bertolaso, il s… - poliziadistato : #12gennaio ?? Neve e ghiaccio sulle strade ?? La #Poliziastradale raccomanda sempre prudenza alla guida, controllo… - FelMen8 : @Ferrucc66935382 @teresa3345 @pbecchi @gzibordi Si rischia per auto aerei cellulare alla guida e per il momento è c… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Per la prima volta una donna alla guida della borsa di Parigi -

Ultime Notizie dalla rete : Alla guida Prima donna alla guida della Borsa di Parigi - Ultima Ora Agenzia ANSA Nuova gamma Abarth 595: lo Scorpione continua a pungere

Presentata la nuova gamma Abarth 595 con quattro modelli in versione berlina e coupé, 5959, Turismo, Competizione ed Esseesse.

Assicurazioni auto e moto, trovati 142 siti falsi nel 2020

L'Ivass ha censito, nel 2020, 142 siti che offrono agli utenti assicurazioni false per automobili e moto, in aumento rispetto agli altri anni ...

Presentata la nuova gamma Abarth 595 con quattro modelli in versione berlina e coupé, 5959, Turismo, Competizione ed Esseesse.L'Ivass ha censito, nel 2020, 142 siti che offrono agli utenti assicurazioni false per automobili e moto, in aumento rispetto agli altri anni ...