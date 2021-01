Alfonso Signorini imita la crisi di Maria Teresa, ma il pubblico insorge – VIDEO (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alfonso Signorini ha iniziato la puntata del Grande Fratello Vip parlando dell’argomento della settimana: la crisi di nervi attraversata da Maria Teresa Ruta. Fin qui, nulla di strano, è la prassi ripercorrere le fasi salienti della settimana appena trascorsa dai concorrenti. Ciò che è stato proposto dopo il VIDEO dello sfogo di Maria Teresa, però, è piaciuto molto poco ai telespettatori. Alfonso Signorini, infatti, ha impresso la sua firma al segmento della donna imitandone una parte dello sfogo. Sul web, l’imitazione del conduttore non ha riscosso molti consensi ed ha, anzi, suscitato grande sdegno. Di seguito, il VIDEO: View this post ... Leggi su trendit (Di lunedì 18 gennaio 2021)ha iniziato la puntata del Grande Fratello Vip parlando dell’argomento della settimana: ladi nervi attraversata daRuta. Fin qui, nulla di strano, è la prassi ripercorrere le fasi salienti della settimana appena trascorsa dai concorrenti. Ciò che è stato proposto dopo ildello sfogo di, però, è piaciuto molto poco ai telespettatori., infatti, ha impresso la sua firma al segmento della donnandone una parte dello sfogo. Sul web, l’zione del conduttore non ha riscosso molti consensi ed ha, anzi, suscitato grande sdegno. Di seguito, il: View this post ...

StefanoGuerrera : e pensare che siamo rimasti sconvolti per mesi per i fuori onda di Flavio Insinna mentre Alfonso Signorini fa tranq… - uFalloso : Signori e Signore ecco Alfonso Signorini, stasera esce sicuro Carlotta. #Rosmello - itsmc17 : RT @Auroraa_99: #prelemi Non mi piacevi l’anno scorso ma ti sopportavo, quest’anno mi stavi proprio sul cazzo ma ti sopportavo, ma dopo il… - viserys___ : Ma quando i palinsesti Mediaset decideranno di togliere Alfonso signorini dalla conduzione? Si è dimenticato che no… - mrsemme : RT @ToniaPeluso: Giulio Pretelli is Over party by Alfonso Signorini #GfVip -