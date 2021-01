Al lavoro con… Nina Yashar (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nina Yashar. Foto: @mattiaiotti ore 8.30 «Mi sveglio con calma. Per me non vale il detto “la mattina ha l’oro in bocca”, mi sento più produttiva la sera, anche tarda, per cui apro gli occhi verso le 8.30-9 e recupero così le ore di veglia notturna in cui spesso intrattengo conversazioni di lavoro con i miei contatti oltreoceano. Nei weekend posticipo la sveglia anche alle 10». ore 9.30 «Non mi alzo senza fare colazione a letto, è il mio vizio quotidiano. Il cellulare è sempre accanto (purtroppo), rispondo subito ai messaggi urgenti. Le notizie mi piace sfogliarle sui quotidiani cartacei. Bevo tè verde, accompagnato da cereali e frutta. Non mi faccio mancare il caffè ristretto. Proseguo col risveglio muscolare, che mi rende più energica e mi libera dalle tensioni». ore 11 Pilates. «Preferisco fissare gli appuntamenti ... Leggi su iodonna (Di lunedì 18 gennaio 2021). Foto: @mattiaiotti ore 8.30 «Mi sveglio con calma. Per me non vale il detto “la mattina ha l’oro in bocca”, mi sento più produttiva la sera, anche tarda, per cui apro gli occhi verso le 8.30-9 e recupero così le ore di veglia notturna in cui spesso intrattengo conversazioni dicon i miei contatti oltreoceano. Nei weekend posticipo la sveglia anche alle 10». ore 9.30 «Non mi alzo senza fare colazione a letto, è il mio vizio quotidiano. Il cellulare è sempre accanto (purtroppo), rispondo subito ai messaggi urgenti. Le notizie mi piace sfogliarle sui quotidiani cartacei. Bevo tè verde, accompagnato da cereali e frutta. Non mi faccio mancare il caffè ristretto. Proseguo col risveglio muscolare, che mi rende più energica e mi libera dalle tensioni». ore 11 Pilates. «Preferisco fissare gli appuntamenti ...

ItaliaViva : Noi abbiamo chiesto un cambio di programma e Conte ha risposto con un cambio di maggioranza. Credo che è arrivato i… - matteosalvinimi : Frustrante, deprimente e imbarazzante un presidente del Consiglio che va alla disperata caccia di voti con i Mastel… - capuanogio : #Conte ha fotografato la realtà dicendo che il gap con la #Juventus si è accorciato ma non è stato colmato e che ch… - CarlaTorcuato : @beppe_grillo Ormai con il tuo governo che ci stá togliendo il lavoro nn avremmo ne soldi per pagare l'assicurazion… - 25gennaio1 : POTEVA STARE ANCHE A CASINA SUA IN ITALIA, PER IL GRAN LAVORO CHE SVOLGE, PENSA BOTTERI CHE LE TUE MANIE SONO PAGAY… -

Ultime Notizie dalla rete : lavoro con… Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche