Aida Yespica nuda in vasca | l’acqua fa le bolle… Atomica – FOTO

eelisaaE_ : RT @Tristan__esdpv: LA LITE DI ANTONELLA ELIA CON AIDA YESPICA ALL’ISOLA E POI QUELLA CON VALERIA MARINI AL GFVIP 4 OMG ???????? #noneladurso #… - martafangirl01 : @russoalice041 Gdl, Ivana, Luca onestini, Ignazio ,Cecilia, aida yespica,malgioglio... - Gios89167889 : RT @Tristan__esdpv: LA LITE DI ANTONELLA ELIA CON AIDA YESPICA ALL’ISOLA E POI QUELLA CON VALERIA MARINI AL GFVIP 4 OMG ???????? #noneladurso #… - Giuliasss3 : RT @Tristan__esdpv: LA LITE DI ANTONELLA ELIA CON AIDA YESPICA ALL’ISOLA E POI QUELLA CON VALERIA MARINI AL GFVIP 4 OMG ???????? #noneladurso #… - sbon01 : RT @Giacomo86698637: Sarebbe bello che ci fossero ancora liti come quelle fra Antonella Elia e Aida yespica all’isola ?? #livenoneladurso #G… -

Ultime Notizie dalla rete : Aida Yespica

CalcioToday.it

Antonella Elia è la protagonista di questo Gf Vip 2020 per le sue parole, ma non è sempre stata così: il retroscena di quel viaggio in aereo.Anche se quest'anno la stagione sciistica non è praticamente iniziata diamo i voti alle star sulla neve: da Giulia De Lellis ad Aida Yespica, passando per le sorelle Rodriguez.