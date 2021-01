Ad Arienzo muore un bambino di 8 anni | malore o covid? Si indaga su quanto accaduto

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Non sembra volersi arrestare l’epidemia di Coronavirus, che continua a mietere e colpire, soprattutto in questa seconda ondata, nella quale sembra che siano soprattutto i giovani a farne le spese. A fare i conti con il virus, ci sarebbe probabilmente anche undi soli otto, ricoverato per unnel casertano e deceduto L'articolo NewNotizie.it.

Ad Arienzo in provincia di Caserta, si indaga per stabilire la causa della morte di un bambino di otto anni, dovuta a seguito di un malore ...Il bambino è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. La salma sarò sottoposta all'autopsia mentre il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali ...