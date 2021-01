A Bologna distributore di cannabis light col trucco: la droga era vera (Di lunedì 18 gennaio 2021) BOLOGNA – Non solo coltivava in casa sua hashish e marijuana, ma aveva anche “messo in vendita la droga nel distributore automatico della sua tabaccheria di Bologna, col rischio di procurare dei danni alla salute degli ignari clienti, che si recavano sul posto per acquistare cannabis light'”. Per questo il responsabile, un 26enne italiano, è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Pianoro per detenzione ai fini di spaccio. L’arresto, spiegano i militari, è stato eseguito durante un posto di controllo alla circolazione stradale in via Marzabotto. Quando i Carabinieri gli hanno chiesto i documenti di circolazione, il giovane, alla guida di una Fiat Panda, ha iniziato ad agitarsi. Un atteggiamento che ha insospettito i militari, che a quel punto hanno sottoposto il 26enne a una perquisizione personale e veicolare, trovando diversi grammi di hashish e marijuana nascosti a bordo dell’auto, assieme a un bilancino di precisione e diversi sacchetti di plastica con chiusura a pressione. Leggi su dire (Di lunedì 18 gennaio 2021) BOLOGNA – Non solo coltivava in casa sua hashish e marijuana, ma aveva anche “messo in vendita la droga nel distributore automatico della sua tabaccheria di Bologna, col rischio di procurare dei danni alla salute degli ignari clienti, che si recavano sul posto per acquistare cannabis light'”. Per questo il responsabile, un 26enne italiano, è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Pianoro per detenzione ai fini di spaccio. L’arresto, spiegano i militari, è stato eseguito durante un posto di controllo alla circolazione stradale in via Marzabotto. Quando i Carabinieri gli hanno chiesto i documenti di circolazione, il giovane, alla guida di una Fiat Panda, ha iniziato ad agitarsi. Un atteggiamento che ha insospettito i militari, che a quel punto hanno sottoposto il 26enne a una perquisizione personale e veicolare, trovando diversi grammi di hashish e marijuana nascosti a bordo dell’auto, assieme a un bilancino di precisione e diversi sacchetti di plastica con chiusura a pressione.

