A 91 anni a “C’è Posta per Te” per ritrovare il primo amore

Stefano è un 91enne di Salina, molto in forma, attivo e anche moderno: ha il cellulare, usa pc e internet e vuole ritrovare la ragazza con cui 71 anni prima aveva organizzato una fuga d'amore, mai realizzata. Purtroppo però non ne ricorda il nome e così ha chiesto aiuto a "C'è Posta per te" che ha provato a rintracciare questa donna, che era la figlia del barbiere di Francavilla, in provincia di Agrigento. Maria De Filippi ha trovato quattro signore che avrebbero potuto essere l'amata di Stefano e secondo l'uomo è riuscita nell'impresa. Peccato però che Sarina, una solare e allegra anziana di Francavilla, non lo riconosce minimamente: "Mai visto, non sono io quella che cerca, ma fa' niente: sono felice di poter essere qui e vedere Maria", esulta comunque l'esuberante anziana.

