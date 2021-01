7 serie consigliate a chi sente la mancanza di Modern Family

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Le avventure e le disavventure dell'allargatissima famiglia Pritchett ci hanno scaldato il cuore per 11 stagioni. Come colmare questo vuoto adesso che lo show è terminato?

aronscigarette : dato che sto per finire glee mi consigliate una serie da vedere dopo??????? - itsperriegdr : Mi consigliate una serie TV su Netflix? - SaJbjkCute : Mi consigliate qualche serie tv su Netflix? - cloudynuit : mi consigliate qualche serie? - Djesybig : RT @giffonifilmfest: Oggi è la #GiornataMondialeDellaPizza, amiamo questi film e serie tv, ma abbiamo visto pizze migliori. ?????? Che abbinam… -

Ultime Notizie dalla rete : serie consigliate

Normanno.com

Dopo la positività di Theo Hernandez e Calhanoglu, il nuovo giro di test ha dato esito negativo per il resto del gruppo che è subito partito per ...Compie mezzo secolo un uomo in grado di rivoluzionare un’era. E pensare che tutto partì da una frase: "Non hai le palle per farlo" ...