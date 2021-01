151, 158 o... comunque sotto 161 Senato, così il governo non regge (Di lunedì 18 gennaio 2021) Scommesse aperte al botteghino di Palazzo Madama. Per un giorno il Senato della Repubblica si trasforma in punto Snai e i politici si lanciano nelle previsioni sull'esito finale dell'attesissima votazione sulla fiducia al governo Conte. "I sì saranno 153", pronostica il Senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Conte arriverà a 158", grazie a "dei colleghi responsabili, e poi ci sarà un'altra... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 18 gennaio 2021) Scommesse aperte al botteghino di Palazzo Madama. Per un giorno ildella Repubblica si trasforma in punto Snai e i politici si lanciano nelle previsioni sull'esito finale dell'attesissima votazione sulla fiducia alConte. "I sì saranno 153", pronostica ilre di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Conte arriverà a 158", grazie a "dei colleghi responsabili, e poi ci sarà un'altra... Segui su affaritaliani.it

serenaviani : RT @Affaritaliani: 151, 158 o...comunque sotto 161 Senato, così il governo non regge - Affaritaliani : 151, 158 o...comunque sotto 161 Senato, così il governo non regge - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: 151, 158 o... comunque sotto 161. Senato, così il governo non regge - planetpaul65 : RT @Affaritaliani: 151, 158 o... comunque sotto 161. Senato, così il governo non regge - Affaritaliani : 151, 158 o... comunque sotto 161. Senato, così il governo non regge -

Ultime Notizie dalla rete : 151 158 151, 158 o... comunque sotto 161. Senato, così il governo non regge Affaritaliani.it Conte, governo a rischio Game Over

Al Senato domani si partirà da quota 151, contando anche i senatori a vita Monti e Cattaneo. La maggioranza sta lavorando per consolidare i numeri: al momento, gli sherpa dei vari partiti, dicono che ...

151, 158 o... comunque sotto 161. Senato, così il governo non regge

Senza Italia Viva governo quasi sempre sotto nelle commissioni, anche a Montecitorio e non solo a Palazzo Madama. Quindi... Inside ...

Al Senato domani si partirà da quota 151, contando anche i senatori a vita Monti e Cattaneo. La maggioranza sta lavorando per consolidare i numeri: al momento, gli sherpa dei vari partiti, dicono che ...Senza Italia Viva governo quasi sempre sotto nelle commissioni, anche a Montecitorio e non solo a Palazzo Madama. Quindi... Inside ...