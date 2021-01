Zona rossa, Moratti: 'Speranza sospenda ordinanza con effetto immediato' (Di domenica 17 gennaio 2021) 'La Lombardia non merita la Zona rossa'. Il vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, invita il ministro della Salute Speranza a sospendere con effetto immediato l'... Leggi su leccotoday (Di domenica 17 gennaio 2021) 'La Lombardia non merita la'. Il vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia, invita il ministro della Salutea sospendere conl'...

