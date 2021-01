Zona rossa, arancione e gialla. Regole e cosa si può fare: faq e autocertificazione (Di domenica 17 gennaio 2021) Il nuovo dpcm con le Regole anti Covid-19 è entrato in vigore. Le misure introdotte dal governo sono valide dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 . Spostamenti tra comuni , tra regioni , seconde case , ... Leggi su quotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Il nuovo dpcm con leanti Covid-19 è entrato in vigore. Le misure introdotte dal governo sono valide dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 . Spostamenti tra comuni , tra regioni , seconde case , ...

CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - RegLombardia : #LNews Il vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, invita il ministro della Sa… - pfmajorino : Dice #Fontana 'punizione immeritata' per la Lombardia, polemizzando su zona rossa. I lombardi semmai non meritano u… - inevitable_shak : Buona domenica #Shakifan ???????! L'unico rosso che ci piace vedere...é quello indossato da Shakira? Come va dalle vo… - teresa3345 : RT @GHINODITACCO18: Siciliani, ribellatevi cazzo ! Vi mettono in zona rossa ma spalancano le porte della vostra regione a spacciatori, terr… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Dpcm zona arancione-rossa, nuovo Pdf: parrucchiere sì, estetista no. Spostamenti e amici: cosa possiamo fare Il Messaggero Il primo giorno di zona rossa a Catania: la fotogallery dalla città

Strade quasi deserte in una Catania che si sveglia nella prima domenica in area rossa con l’ordinanza del governatore Nello Musumeci che ha acutizzato le misure anticovid vietando gli spostamenti per ...

Palermo zona rossa, runners e ciclisti nelle strade semideserte: controlli in centro ma non troppi

Strade di Palermo quasi deserte in una Sicilia che si sveglia nella prima domenica in area rossa con l’ordinanza del governatore Nello Musumeci che ha acutizzato le misure anticovid vietando gli spost ...

Strade quasi deserte in una Catania che si sveglia nella prima domenica in area rossa con l’ordinanza del governatore Nello Musumeci che ha acutizzato le misure anticovid vietando gli spostamenti per ...Strade di Palermo quasi deserte in una Sicilia che si sveglia nella prima domenica in area rossa con l’ordinanza del governatore Nello Musumeci che ha acutizzato le misure anticovid vietando gli spost ...