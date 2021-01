Zona arancione e rossa: cosa cambia da oggi 17 gennaio in dodici regioni (Di domenica 17 gennaio 2021) Le regole nei territori che entrano nelle aree a maggiori restrizioni: cosa si può fare e non fare, quando serve l'autocertificazione, quali spostamenti sono autorizzati e come funziona per le seconde ... Leggi su today (Di domenica 17 gennaio 2021) Le regole nei territori che entrano nelle aree a maggiori restrizioni:si può fare e non fare, quando serve l'autocertificazione, quali spostamenti sono autorizzati e come funziona per le seconde ...

matteosalvinimi : '...disporre deroghe per Bergamo, in quanto tutta la Lombardia potrà essere, almeno, zona arancione'. - SkyTG24 : #Covid19 Il ministro della Salute Roberto #Speranza firmerà la nuova ordinanza nelle prossime ore, che entrerà in… - regionepiemonte : IL PIEMONTE IN ZONA ARANCIONE DA DOMENICA 17 GENNAIO ?????? L’ordinanza firmata in queste ore dal ministro della Salut… - ahdyfahmy : Zona arancione e rossa: cosa cambia da oggi 17 gennaio in dodici regioni - beingKappa : Oggi la mia giornata è così: -colazione -allenamento -studio -pranzo -studio -cena -studio -nanna WELCOME IN ZONA ARANCIONE ?? -