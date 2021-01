Zingaretti contro Renzi: “Troppa presunzione, venuta meno fiducia per lavorare insieme” (Di domenica 17 gennaio 2021) ROMA – “In tutta onesta’ abbiamo fatto di tutto per scongiurare la crisi, non nascondendo i problemi ma incontrando gli alleati e ascoltano le ragioni di tutti. Fino all’ultimo istante abbiamo provato a mediare, e’ stata l’apertura della crisi che ha prodotto una grave frattura che noi non abbiamo voluto e abbiamo fatto di tutto per scongiurare”. Cosi’ il segretario PD Nicola Zingaretti parlando alla direzione nazionale del partito. Leggi su dire (Di domenica 17 gennaio 2021) ROMA – “In tutta onesta’ abbiamo fatto di tutto per scongiurare la crisi, non nascondendo i problemi ma incontrando gli alleati e ascoltano le ragioni di tutti. Fino all’ultimo istante abbiamo provato a mediare, e’ stata l’apertura della crisi che ha prodotto una grave frattura che noi non abbiamo voluto e abbiamo fatto di tutto per scongiurare”. Cosi’ il segretario PD Nicola Zingaretti parlando alla direzione nazionale del partito.

CarloCalenda : Altrettanto inaccettabili le scene orchestrate da Casalino per Conte in piazza, che dimostrano l’inadeguatezza di u… - HuffPostItalia : Crisi di Governo, Zingaretti duro contro Renzi: 'Atto contro l'Italia' - carlo1493 : @sandraebasta @pdnetwork @AndreaOrlandosp Salvini Questo argomento lo puoi usare con tutti ma non contro Renzi. Ti… - filippods68 : 'Presuntuoso, distruttore'. Sacre stanze Pd, Zingaretti sbrocca contro Renzi (e si inginocchia davanti ai voltagabb… - LucaBellinzona : @Glucab @graziano_delrio @LaStampa Mi ricordi quanto si è speso il PD per il MES, o quanto si sia battuto Zingarett… -