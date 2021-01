Zingaretti cerca 'costruttori' tra liberali e europeisti: 'Unirsi e convergere' (Di domenica 17 gennaio 2021) Un appello a costruttori (o responsabili) per trovare nuovi consensi per il governo: "La paralmentarizzazione sarà il luogo in cui prendere le decisioni" sul futuro del governo "nel confronto che ci ... Leggi su globalist (Di domenica 17 gennaio 2021) Un appello a(o responsabili) per trovare nuovi consensi per il governo: "La paralmentarizzazione sarà il luogo in cui prendere le decisioni" sul futuro del governo "nel confronto che ci ...

SignorAldo : RT @globalistIT: - globalistIT : - Paso45038503 : @Axen0s @fenice_risorta Zingaretti sarà ricordato come una persona perbene che non cerca il palcoscenico ma lavora… - mellamonicolas : ???????? «Si cerca di buttare addosso a me la sostanza del problema: è facile attaccare il mio carattere, è il principi… - Gb2002Gb : RT @tonino19542: @sarabanda_ @albertoorselli A me fa paura Zingaretti Comunque al dilà delle chiacchiere, Renzi ha sempre sostenuto che se… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti cerca Crisi di governo, Conte cerca nuova maggioranza. Zingaretti: "Crisi sconcertante". LIVE Sky Tg24 Zingaretti cerca 'costruttori' tra liberali e europeisti: "Unirsi e convergere"

L'appello lanciato dal segretario del Pd: "Ci sta una ragione politica alla base di questa richiesta, legata all'interesse dell'Italia" ...

POLITICA_ Renzi noi decisivi. M5S e Pd: irresponsabile. L'Udc non cambia campo

"Giustamente e con saggezza politica, il segretario del Pd Zingaretti chiede al presidente Conte di allargare ... Mai creeremo le condizioni perchè Salvini possa tornare al governo". (Tiscali.it) ...

L'appello lanciato dal segretario del Pd: "Ci sta una ragione politica alla base di questa richiesta, legata all'interesse dell'Italia" ..."Giustamente e con saggezza politica, il segretario del Pd Zingaretti chiede al presidente Conte di allargare ... Mai creeremo le condizioni perchè Salvini possa tornare al governo". (Tiscali.it) ...