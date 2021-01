Zaki, conclusa l’udienza sul rinnovo della custodia al Cairo: si attende l’esito. Amnesty: “Undici mesi e mezzo di detenzione illegale” (Di domenica 17 gennaio 2021) Un’altra udienza per Patrick George Zaki. Si è tenuta oggi al Cairo la seduta sul rinnovo della custodia cautelare per lo studente egiziano dell’Università di Bologna che da quasi un anno è detenuto in carcere a Tora, in Egitto, con l’accusa di propaganda sovversiva su internet. Per ora non ci sono indicazioni sull’esito dell’udienza, che deciderà se la carcerazione verrà rinnovata di altri 45 giorni o se verrà ordinata una scarcerazione. All’udienza hanno assistito, come a quella dello scorso 6 dicembre, quattro funzionari internazionali. Oggi erano presenti un diplomatico italiano, francese, olandese e canadese. “l’udienza di Patrick Zaki è terminata e, come sempre, sono iniziate le ore di attesa per conoscerne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Un’altra udienza per Patrick George. Si è tenuta oggi alla seduta sulcautelare per lo studente egiziano dell’Università di Bologna che da quasi un anno è detenuto in carcere a Tora, in Egitto, con l’accusa di propaganda sovversiva su internet. Per ora non ci sono indicazioni suldel, che deciderà se la carcerazione verrà rinnovata di altri 45 giorni o se verrà ordinata una scarcerazione. Alhanno assistito, come a quella dello scorso 6 dicembre, quattro funzionari internazionali. Oggi erano presenti un diplomatico italiano, francese, olandese e canadese. “di Patrickè terminata e, come sempre, sono iniziate le ore di attesa per conoscerne ...

