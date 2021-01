Walter Zenga, la prima moglie Carfagna lo difende dagli attacchi del figlio Andrea: “I panni sporchi si lavano in famiglia” (Di domenica 17 gennaio 2021) Qualche giorno fa Andrea Zenga, figlio di Walter e attualmente concorrente del Grande Fratello VIP, si era lasciato andare a pesanti dichiarazioni riguardo a suo padre in diretta televisiva. “Non voglio fare la vittima, ma nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c’è stato”. Dure parole che hanno portato L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Qualche giorno fadie attualmente concorrente del Grande Fratello VIP, si era lasciato andare a pesanti dichiarazioni riguardo a suo padre in diretta televisiva. “Non voglio fare la vittima, ma nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c’è stato”. Dure parole che hanno portato L'articolo

MonelloUn : #gregorelli Domenica live oggi ' si tornerà a parlare di Walter Zenga e dei figli, Nicolo e Andrea. ..... in stu… - zazoomblog : Walter Zenga- Attacchi social sui figli Andrea e Nicolò: la prima moglie Elvira Carfagna lo difende.. - #Walter… - zazoomblog : Nicolò Zenga: la verità sui rapporti col padre Walter - #Nicolò #Zenga: #verità #rapporti - zazoomblog : Hoara Borselli ex fidanzata Walter Zenga- Roberta Tamerli: Con Walter finì perché stava con lei - #Hoara #Borselli… - LucaRighetti6 : @fcin1908it Zenga 3 anni di fila miglior portiere del mondo.. Tacconi non te la prendere, il buon Walter ti ha semp… -

Ultime Notizie dalla rete : Walter Zenga Walter Zenga e i figli, chi ha ragione? Mediaset Play Live Non è la D’Urso: ospiti ed anticipazioni di questa sera 17 gennaio

Live Non è la D'Urso: ospiti ed anticipazioni di questa sera 17 gennaio - Live non è la D'Urso torna questa sera, domenica 17 gennaio, in onda su Canale Cinque con la prima puntata del 2021. Barbara D ...

Walter Zenga, la prima moglie Carfagna lo difende dagli attacchi del figlio Andrea: “I panni sporchi si lavano in famiglia”

Qualche giorno fa Andrea Zenga, figlio di Walter e attualmente concorrente del Grande Fratello VIP, si era lasciato andare a pesanti dichiarazioni ...

Live Non è la D'Urso: ospiti ed anticipazioni di questa sera 17 gennaio - Live non è la D'Urso torna questa sera, domenica 17 gennaio, in onda su Canale Cinque con la prima puntata del 2021. Barbara D ...Qualche giorno fa Andrea Zenga, figlio di Walter e attualmente concorrente del Grande Fratello VIP, si era lasciato andare a pesanti dichiarazioni ...