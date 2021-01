Vuelta al Tachira 2021, Matteo Malucelli vince la prima tappa in volata (Di domenica 17 gennaio 2021) La stagione ciclistica sta pian piano incominciando in tutto il mondo, anche se l’emergenza sanitaria ha costretto a una serie di rinvii e cancellazioni. In Venezuela è iniziata oggi la Vuelta al Tachira, corsa di categoria 2.2. I 132 km che da Lobatera portavano a El Vigia, con un avvio in discesa e poi un percorso ondulato ma senza particolari difficoltà altimetriche, hanno premiato l’italiano Matteo Malucelli, il quale è ovviamente anche il primo leader della classifica generale. L’alfiere della Androni Giocattoli-Sidermec si è imposto in volata, avendo la meglio sul colombiano Johan Colon (Equipe Continental Orgullo Paisa) e sull’altro italiano Nicolas Dalla Valle (Bardiani-CSF-Faizanè). Il 27enne nativo di Forlì non vinceva dall’8 settembre 2018, prima ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) La stagione ciclistica sta pian piano incominciando in tutto il mondo, anche se l’emergenza sanitaria ha costretto a una serie di rinvii e cancellazioni. In Venezuela è iniziata oggi laal, corsa di categoria 2.2. I 132 km che da Lobatera portavano a El Vigia, con un avvio in discesa e poi un percorso ondulato ma senza particolari difficoltà altimetriche, hanno premiato l’italiano, il quale è ovviamente anche il primo leader della classifica generale. L’alfiere della Androni Giocattoli-Sidermec si è imposto in, avendo la meglio sul colombiano Johan Colon (Equipe Continental Orgullo Paisa) e sull’altro italiano Nicolas Dalla Valle (Bardiani-CSF-Faizanè). Il 27enne nativo di Forlì nonva dall’8 settembre 2018,...

