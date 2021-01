Volley, SuperLega: Perugia batte Milano e si conferma in testa. Rimontone di Piacenza a Padova (Di domenica 17 gennaio 2021) Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 19ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Perugia ha sconfitto Milano per 3-1 e si è confermata in testa alla classifica generale con sei punti di vantaggio su Civitanova (ma la Lube deve recuperare un incontro). I Block Devils hanno complessivamente giocato meglio tra le mura amiche del PalaBarton, avendo soltanto un passaggio a vuoto nel secondo set. Per il resto gli uomini di coach Vital Heynen hanno inflitto parziali pesanti ai meneghini, i quali non riescono più a rialzarsi e continuano a scivolare in classifica (ora sono noni). Prestazione maiuscola da parte del fuoriclasse Wilfredo Leon (27 punti, 3 muri), ben supportato dall’opposto Thijs Ter Horst (16 sigilli, ancora in ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 19ma giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile.ha sconfittoper 3-1 e si èta inalla classifica generale con sei punti di vantaggio su Civitanova (ma la Lube deve recuperare un incontro). I Block Devils hanno complessivamente giocato meglio tra le mura amiche del PalaBarton, avendo soltanto un passaggio a vuoto nel secondo set. Per il resto gli uomini di coach Vital Heynen hanno inflitto parziali pesanti ai meneghini, i quali non riescono più a rialzarsi e continuano a scivolare in classifica (ora sono noni). Prestazione maiuscola da parte del fuoriclasse Wilfredo Leon (27 punti, 3 muri), ben supportato dall’opposto Thijs Ter Horst (16 sigilli, ancora in ...

