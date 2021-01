Volley | Ivan Zaytsev trascina il Kuzbass Kemerovo in testa al campionato russo! Lo Zar fa la differenza

(Di lunedì 18 gennaio 2021)si è portato inalla Superlega russa dimaschile. Lo Zar hato il suosolitario in vetta al massimograzie alla vittoria sul campo del Neftyanik Orenburg per 3-1 (25-22; 20-25; 25-22; 29-27). L’opposto della Nazionale Italiana si è distinto con 16 punti (50% in attacco, 2 muri, 2 aces) e ha così potuto festeggiare insieme ai compagni di squadra. Gli Orsi hanno conquistato il primo posto con 40 punti all’attivo (14 vittorie, 3 sconfitte) dopo il tracollo dello Zenit Kazan contro la Dinamo Mosca (3-0). IlKemeovo ha un punto in più dello Zenit San Pietroburgo a parità di partite disputate e 2 sulla Dinamo Mosca, ma la compagine della capitale ha giocato tre incontri in ...

Terza sconfitta consecutiva in campionato per lo Zenit Kazan, battuto in casa per 3-0 (25-22 26-24 25-18) ancora dalla Dinamo Mosca. La squadra di Alekno scivola al quarto post scavalcata proprio dall ...