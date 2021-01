Volley femminile, Serie A1: Egonu trascina l’imbattibile Conegliano. Monza, dieci urrà di fila! Ok Busto e Chieri (Di domenica 17 gennaio 2021) Oggi pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per la Serie A1 di Volley femminile. Conegliano si conferma insuperabile, sconfigge Perugia per 3-1 e infila la 18ma vittoria consecutiva. Le Pantere hanno perso il primo set (sesto parziale ceduto in questa stagione), poi hanno messo il turbo e hanno trionfato, confermandosi in testa alla classifica generale a punteggio pieno (54 punti) con otto lunghezze di vantaggio su Novara (a parità di incontri giocati). Una strepitosa Paola Egonu (26 punti), supportata dal martello Elise Adams (14) e dalla centrale Sarah Fahr (12, 4 muri), ha schiacciato le umbre di Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana, a cui non sono bastate la moglie Serena Ortolani ed Helena Havelkova (13 punti a testa). Monza è letteralmente irrefrenabile, ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) Oggi pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per laA1 disi conferma insuperabile, sconfigge Perugia per 3-1 e infila la 18ma vittoria consecutiva. Le Pantere hanno perso il primo set (sesto parziale ceduto in questa stagione), poi hanno messo il turbo e hanno trionfato, confermandosi in testa alla classifica generale a punteggio pieno (54 punti) con otto lunghezze di vantaggio su Novara (a parità di incontri giocati). Una strepitosa Paola(26 punti), supportata dal martello Elise Adams (14) e dalla centrale Sarah Fahr (12, 4 muri), ha schiacciato le umbre di Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana, a cui non sono bastate la moglie Serena Ortolani ed Helena Havelkova (13 punti a testa).è letteralmente irrefrenabile, ...

