"Volevo altri figli. Ma mio marito...". Carla Fracci, straziante rivelazione a Silvia Toffanin: quella ferita ancora aperta (Di domenica 17 gennaio 2021) La confessione di Carla Fracci è a cuore aperto. La ballerina più famosa al mondo è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5 e racconta del matrimonio. "Quando ci siamo conosciuti io e Beppe lui era già fidanzato", dice la Fracci. "Poi ci fidanzammo, le nozze arrivarono solo dopo nove anni perché abbiamo dovuto rinviarle spesso: io venivo invitata spesso all'estero, i documenti per il matrimonio scadevano e dovevamo rifarli ogni volta". La ballerina sgancia la bomba: "Avrei voluto altri figli, mio marito no. È stato un errore, mi è dispiaciuto molto". Carla Fracci ha 84 anni ed è tra le donne più famose del Pianeta. Un vero scoop della Toffanin riuscire a intervistarla.

