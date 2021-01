Viviana Parisi | la lettera di Daniele Mondello per il compleanno di Gioele

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 17 gennaio 2021) Sono passati 5 mesi da quel 3 agosto in cuie il figliosono scomparsi nei pressi di Caronia, nel messinese. I loro corpi sono stati trovati ma il mistero sulla loro morte continua, così come continuano le indagini della Procura., il padre del piccolo, ha pubblicato sui social una toccanteper ildel figlio, che avrebbe compiuto 5 anni il 16 gennaio.: il messaggio per ildiaffida i suoi pensieri per il giorno deldel figlio a Facebook. “Vi capita mai di sperare che quel ...