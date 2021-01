Vittime di incesto, dopo il caso a Science Po in Francia esplode il #Metooincest: centinaia di testimonianze vengono condivise su Twitter (Di domenica 17 gennaio 2021) «Era mio nonno», «era lo zio simpatico», «era mio fratello». Sono centinaia le testimonianze di incesto che sono state condivise su Twitter sulla scia del caso Olivier Duhamel, il politologo francese accusato dalla figliastra Camille Kouchner di aver abusato del fratello gemello, all’epoca 14enne. Tutte le testimonianze di abusi sessuali subiti da bambine e bambini sono collegate dal fatto di essere avvenute all’interno della propria sfera familiare. Secondo il movimento femminista #Noustoutes «queste testimonianze confermano ciò che i professionisti della protezione dell’infanzia dicono e ripetono da molti anni»: e cioè che «le persone che commettono il reato di incesto provengono da tutti i ceti sociali, gli ... Leggi su open.online (Di domenica 17 gennaio 2021) «Era mio nonno», «era lo zio simpatico», «era mio fratello». Sonolediche sono statesusulla scia delOlivier Duhamel, il politologo francese accusato dalla figliastra Camille Kouchner di aver abusato del fratello gemello, all’epoca 14enne. Tutte ledi abusi sessuali subiti da bambine e bambini sono collegate dal fatto di essere avvenute all’interno della propria sfera familiare. Secondo il movimento femminista #Noustoutes «questeconfermano ciò che i professionisti della protezione dell’infanzia dicono e ripetono da molti anni»: e cioè che «le persone che commettono il reato diproda tutti i ceti sociali, gli ...

