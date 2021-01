Virus in Campania | oltre 1000 positivi e 12 decessi | il bollettino di oggi

gennaromigliore : Alle stucchevoli speculazioni di certi politici, non si può che rispondere con i numeri. E i numeri ci dicono che l… - juornoit : #Juorno #COVID #campania I dati del contagio - paolochiariello : #Juorno #COVID #campania I dati del contagio - aal_project : @MuseoCanapa @IreneCafarelli @analphabeta @iliveumbria @bchiappalone @museicarbonia @MuseiCaprera @MuseoCalatia… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus Campania

Sono 1.021 (di cui 56 casi identificati da test antigenici rapidi) i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore. Di questi, comunica l'Unità di crisi della Regione Campania ...Cala ancora la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.021 positivi su 14.588 tamponi effettuati, 111 in meno di ieri con 23 tamponi ...