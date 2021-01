Virus e scuole aperte, governo convoca riunione urgente (Di domenica 17 gennaio 2021) Mentre i contagi Covid, purtroppo, continuano ad aumentare, diverse Regioni in zona rossa hanno deciso di rimandare la riapertura delle scuole superiori, distaccandosi da ciò che è stato approvato con il nuovo Dpcm gennaio. Riapertura scuole In queste ore è stato convocato un incontro urgente per discutere la questione sulla riaperture delle scuole. Secondo il Dpcm attualmente in vigore L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 17 gennaio 2021) Mentre i contagi Covid, purtroppo, continuano ad aumentare, diverse Regioni in zona rossa hanno deciso di rimandare la riapertura dellesuperiori, distaccandosi da ciò che è stato approvato con il nuovo Dpcm gennaio. RiaperturaIn queste ore è statoto un incontroper discutere la questione sulla riaperture delle. Secondo il Dpcm attualmente in vigore L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Virus scuole "Fermeremo il virus nelle scuole" IL TELEGRAFO Livorno Variante inglese a Morbio Inferiore, scuola in quarantena

Riscontrati 13 contagi di Covid-19, 2 dei quali della contagiosa variante, nella scuola media. Insegnamento distanza fino al 29 gennaio.

La variante inglese entra a scuola: un'intera sede in quarantena! C'è un legame col focolaio di Balerna

Si tratta della scuola media di Morbio Inferiore. Il Consiglio di Stato ha deciso di vietare le attività sportive con contatto fisico e quelle in spazi chiusi anche a bambini e giovani fino ai 16 anni ...

