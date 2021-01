Virginia Raffaelle | chi è l’ex fidanzato Ubaldo Pantani e perché è finita

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 gennaio 2021)Raffaele e il suo exsono stati uniti da una passione in comune, quella per le imitazioni e per il mondo della comicità. Tra i personaggi meglio riusciti dici sono Rocco Casalino, Enzo Miccio, Giuseppe Conte, Massimo Giletti e tanti, tanti altri. La single d’oro della televisione italiana è sempre molto riservata quando si tratta della sua vita privata. Il suo ex storico è certamente, ma come rivelato al tempo della sua conduzione al Festival di Sanremo,è divisa tra la voglia di solitudine e indipendenza al desiderio di avere “un’attenzione al mio cuore.” La bella imitatrice, che non è mai stata sposata e non ha mai avuto neanche dei figli ed è attualmente single. Recentemente ...