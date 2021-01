VIDEO – Meïté: “Al Milan per raggiungere grandi obiettivi” | News (Di domenica 17 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE VIDEO Milan News - Soualiho Meïté, prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Torino, ha rilasciato la prima intervista da rossonero VIDEO – Meïté: “Al Milan per raggiungere grandi obiettivi” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 17 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Soualiho, prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Torino, ha rilasciato la prima intervista da rossonero: “AlperPianeta

acmilan : ??? @soualihomeite's first words as a Rossonero ??? 'My objective is to play at the team's level' ??? Le prime parole… - AntoVitiello : ???? Visite mediche per #Meite con il #Milan @acmilan @soualihomeite @MilanNewsit - ninoBertolino : RT @PianetaMilan: #VIDEO - @soualihomeite a @MilanTV: 'Al @acmilan per raggiungere grandi obiettivi' | #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - PianetaMilan : #VIDEO - @soualihomeite a @MilanTV: 'Al @acmilan per raggiungere grandi obiettivi' | #News - #ACMilan #Milan… - BaHi_74 : RT @acmilan: ??? @soualihomeite's first words as a Rossonero ??? 'My objective is to play at the team's level' ??? Le prime parole in rossone… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Meïté Sci alpino femminile, slalom speciale Flachau 2021 (VIDEO): Shiffrin torna al successo nella specialità. Male le azzurre SuperNews