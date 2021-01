VIDEO Marta Bassino vince ancora a Kranjska Gora! La sciata da favola dell’azzurra

(Di domenica 17 gennaio 2021) La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha visto andare in archivio lo slalom gigante diGora, in Slovenia: al termine della gara odierna la slovacca Petra Vlhova guida la graduatoria generale, mentre è terza, con l’azzurra che guida la classifica di specialità. Andiamo intanto a gustarci il trionfo odierno, che oggi ha sbaragliato la concorrenza con una seconda manche da manuale, nella quale ha rimontato e battuto proprio la statunitense Mikaela Shiffrin. Esce invece Federica Brignone nella seconda discesa. LA VITTORIA DICHI SE NON LEI?il Gigante di#EurosportSCI #FISAlpine ...

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha visto andare in archivio lo slalom gigante di Kranjska Gora, in Slovenia: al termine della gara odierna la slovacca Petra Vlhova guida la graduatoria ... DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA: TRIONFA MARTA BASSINO! Svettano alti i colori Azzurri nella ...