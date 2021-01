Video/ Fano Gubbio (1-1): highlights e gol. Oukhadda e Barbuti a segno (Di domenica 17 gennaio 2021) Video Fano Gubbio (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella 19^ giornata della Serie C, girone B. Solo un pari nel derby! Leggi su ilsussidiario (Di domenica 17 gennaio 2021)(risultato finale 1-1):e gol della partita, valida nella 19^ giornata della Serie C, girone B. Solo un pari nel derby!

zazoomblog : DIRETTA- Fano Gubbio (risultato 0-0) streaming video e tv: si comincia! - #DIRETTA- #Gubbio #(risultato - LucaLyon81 : RT @lAttacco: VIDEO | La fuga del capitano Gentile verso Fano. Non è una questione di ormoni di tifosi che sbagliano #primalattacco https… - lAttacco : VIDEO | La fuga del capitano Gentile verso Fano. Non è una questione di ormoni di tifosi che sbagliano… - Giorgioven : VIDEO | La fuga del capitano Gentile verso Fano. Non è una questione di ormoni di tifosi che sbagliano… - antoninobill : RT @blogsicilia: Blutec, nuovo sequestro all'imprenditore Ginatta, sigilli ad una villa a Fano (VIDEO) - -