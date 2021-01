Vidal | l' uomo del destino | ' Abbiamo battuto i migliori | lotteremo fino in fondo'

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Aveva avvisato con la consueta sbruffonaggine, dopo il liscio contro la Roma diventato virale: "Il gol sbagliati? Segno il primo e poi arrivo a dieci". Arturo, dopo il rigore rompi ghiaccio in ...

Al 10' il tap-in di Ronaldo sul cross di Chiesa, pescato però in posizione irregolare, ma al 12' è l’Inter a passare in vantaggio con l’uomo più atteso: sul cross di Barella svetta Vidal, il cileno ...L’Inter domina il Derby d’Italia e lancia un segnale importante al campionato. A San Siro, i nerazzurri si rimettono in moto dopo aver ...