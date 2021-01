Vidal | il ritorno al gol in Serie A dopo 6 anni

(Di domenica 17 gennaio 2021) La rete siglata da Arturoal 12? del primo tempo, e che ha aperto le marcature del Derby d’Italia, è il primo in campionato in questa stagione. L’ultimo era stato ben 2.087 giorni fa, in un Sampdoria-Juventus 0-1. Caso del destino, il primo gol della sua nuova avventura italiana lo ha siglato proprio ai bianconeri. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

never_andre : Non c’è nulla da dire sulla vittoria dell #inter stasera; alla #Juventus mancano le ali ma soprattutto il centroca… - infoitsport : Juve, Vidal e un ritorno mai riuscito: da Buffon a Bonucci, ecco perché è l'unico escluso - DCistriani : @Mirko799 E meno male che Vidal è andata all’Inter...altrimenti c’era il rischio del grande ritorno ?????? - infoitsport : Juve, Vidal e un ritorno mai riuscito: da Buffon a Bonucci, ecco perché è l'unico escluso - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve, #Vidal e un ritorno mai riuscito: da #Buffon a #Bonucci, ecco perché è l'unico escluso -

Termina 2-0 Inter-Juventus, Barella elettrico, Vidal con il più classico dei gol dell’ex. Ronaldo non pervenuto. Le pagelle per il fantacalcio Game over Inter-Juventus 2-0, con le marcature di Vidal e ...Serie A, sta per saltare un'altra partita. Già contattato e allertato Walter Mazzarri che va verso un clamoroso ritorno in campionato.