Vi racconto il mio amico Sciascia. Il ricordo di Lorenzo Mondo (Di domenica 17 gennaio 2021) A cent'anni dalla nascita (a 31 dalla morte), la commemorazione di Leonardo Sciascia non ha nulla di rituale, e non può confinarlo nell'universo un poco asettico di certi classici. Perché questo scrittore continua a interrogarci, in modo tagliente e quasi febbrile, sul Paese e sul Mondo in cui abitiamo. Coltivando una letteratura che, non venendo meno ai suoi imprescindibili valori, appare inseparabile dalla passione civile. Era nato in una famiglia di solfatari a Racalmuto, in quel di Agrigento. Era diventato maestro di scuola ed a questa esperienza si ispira il suo primo libro, "Le parrocchie di Regalpetra". Dove la disposizione saggistica si contamina con una forte spinta narrativa. E sempre in lui anche il pamphlet, la riflessione morale, il saggio storico tenderanno a sciogliersi in racconto. La sua scrittura si muove in due ...

