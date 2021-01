VERITÀ “PAPA CACCIA TORNIELLI?”/ Chaouqui: “crisi non dipende da censura interviste” (Di domenica 17 gennaio 2021) PAPA Francesco contro la comunicazione del Vaticano? La VERITÀ rilancia scoop Dagospia: “convocati TORNIELLI e Ruffini dopo ‘censura’ su interviste”. Ma per la Chaouqui il tema è altro Leggi su ilsussidiario (Di domenica 17 gennaio 2021)Francesco contro la comunicazione del Vaticano? Larilancia scoop Dagospia: “convocatie Ruffini dopo ‘’ su”. Ma per lail tema è altro

lovetalkyeol : la verità è che qua non riesco a concentrarmi nemmeno per scherzo io domani torno a casa di papà non me ne frega un… - DelmonteRinaldo : @vignadelsignore Bravo papa BENEDETTO !!!!! L’EUCARESTIA Distruggerà iL Diabolico!!!! Di Molti Politici Potenti Del… - TerlizziGerard3 : RT @magdicristiano: Papa Francesco aveva visto il documentario “Francesco” e ha accolto in Vaticano il regista Evgeny Afineevsky. Sono info… - TerlizziGerard3 : RT @magdicristiano: Per Papa Francesco Dio creò il maschio, la femmina e l’omosessuale, così come cristianesimo e islam sono religioni volu… - TerlizziGerard3 : RT @magdicristiano: Papa Francesco è favorevole alle unioni civili per le coppie omosessuali. È il colpo di grazia alla famiglia naturale.… -

Ultime Notizie dalla rete : VERITÀ PAPA Bruno Editore pubblica Alessandra Profeti, Verità 360: il Bestseller su come scoprire sé stessi Fortune Italia