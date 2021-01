Verissimo | Iva Zanicchi | “Ero una sporcacciona … quando lui …” | Silvia Toffanin in imbarazzo rimane senza parole

Leggi su baritalianews

(Di domenica 17 gennaio 2021) Il complimento che, in qualità di padrona di casa disi sente dire è che è dolcissima e che parare con lei è davvero molto piacevole., compagna di Piersilvio Berlusconi, ha certamente una marcia in più e quel “saperci fare” con gli ospiti che accettano tutti di andare da lei per raccontarsi. A volte è capitato sentire dire all’ospite di turno che una certa cosa non avrebbe proprio voluto svelarla ma poi, di fronte alle domande ferme ma affettuose e garbate della, tutti si lasciano andare e svelano aspetti del loro carattere o aneddoti della loro vita che fino a quel momento avevano custodito gelosamente.intervista IvaIvaè da ...