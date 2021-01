Valente | “Ecco cosa è successo nel secondo tempo Playoff? Conosco solo la parola lavoro”

(Di domenica 17 gennaio 2021)a Nicola.Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Virtus Francavilla, l'esterno offensivo del Palermo - autore della rete che ha sbloccato la gara prima della rimonta dei pugliesi - ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero. Di seguito, le sue dichiarazioni."Avrei preferito che il gol fosse servito a portare a casa una vittoria, siamo qui a leccarci le ferite ma dobbiamo subito rialzarci e capire insieme al mister i nostri errori. C'è stato un calo mentale nella ripresa, non siamo entrati con il piglio giusto considerando che nel primoabbiamo giocato molto bene. Ci siamo abbassati troppo, parliamo di una questione psicologica che bisognerà migliorare in settimana", ha spiegato l'ex Carrarese."Penso che il mister sappia bene quello che dovrà dirci, ci ha spronato a stare ...

