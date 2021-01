Valanga di enormi proporzioni sfiora escursionisti. Video spettacolare (Di domenica 17 gennaio 2021) Il lago del ghiacciaio Kapuche è il lago glaciale più basso del mondo, ad un’altitudine di 2546 metri sopra il livello del mare. Tale lago si trova situato all’interno del piccolo villaggio Sikles del distretto di Kaski nella regione del massiccio dell’Annapurna. La Valanga che scivola dalla montagna sopra il lagoImprovvisamente una Valanga è iniziata a precipitare da una delle montagne attorno al lago. Tutto è stato ripreso in tempo reale da un gruppo di escursionisti che aveva scelto di trascorrere la notte al lago. La potenza della Valanga appare incredibile, tanto da generare una nuvola bianca molto estesa. Invece di cercare di rifugiarsi al fine di evitare rischi, i turisti hanno ripreso completamente l’evento con la discesa completa della Valanga. E’ stata evidenziata tutta la potenza del ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 17 gennaio 2021) Il lago del ghiacciaio Kapuche è il lago glaciale più basso del mondo, ad un’altitudine di 2546 metri sopra il livello del mare. Tale lago si trova situato all’interno del piccolo villaggio Sikles del distretto di Kaski nella regione del massiccio dell’Annapurna. Lache scivola dalla montagna sopra il lagoImprovvisamente unaè iniziata a precipitare da una delle montagne attorno al lago. Tutto è stato ripreso in tempo reale da un gruppo diche aveva scelto di trascorrere la notte al lago. La potenza dellaappare incredibile, tanto da generare una nuvola bianca molto estesa. Invece di cercare di rifugiarsi al fine di evitare rischi, i turisti hanno ripreso completamente l’evento con la discesa completa della. E’ stata evidenziata tutta la potenza del ...

Valanga di enormi proporzioni sfiora escursionisti. Video spettacolare

